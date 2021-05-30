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حادثة تهز المغرب.. وفاة 4 شبان اختناقا داخل بئر!

30 - مايو - 2021
بلدة تاكونيت

بلدة تاكونيت

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استفاق المغارية اليوم الأحد على وقع أخبار حزينة من بلدة تاكونيت بمدينة زاكورة، حيث فارق الحياة عشية السبت أربعة عمال في بئر كانوا يقومون بالحفر فيها تثبيت مضخة داخل البئر.

وبسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة ونقص الأوكسجين أسفل البئر مايصطلح عليه تقليديا (اگندي) بالتعبير المغاربي، قضى الشبان الاربعة اختناقاً في قاع البئر.

وأفاد موقع “هسبريس” بأن “الشبان الأربعة كانوا بصدد القيام بأشغال الصيانة داخل البئر سالف الذكر، لكنهم أصيبوا باختناق أدى إلى وفاتهم جميعا، نظرا لغياب الأكسجين، بسبب الحرارة المفرطة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام.”

وانتقل رجال الأمن إلى المكان بعد إبلاغهم بالحادث، حيث تم انتشال جثث الضحايا الأربعة وتوجيهها إلى المشرحة بمستشفى زاكورة لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا أوليا لجمع المعطيات اللازمة عن الواقعة.

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