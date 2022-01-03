حادثة غريبة.. أم ترمي طفلها المولود حديثاً في حمام الطائرة!!

عثر موظفو المطار في موريشيوس على طفل رضيع متروك في مرحاض صندوق القمامة في مرحاض الطائرة، حسبما نقل موقع “BBC”.

وفي التفاصيل فقد تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا من مدغشقر ، يشتبه في أنها ولدت على متن الطائرة.

وقد هبطت طائرة شركة طيران موريشيوس، التي وصلت من مدغشقر، في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في 1 يناير.

حيث توصل ضباط المطار إلى هذا الاكتشاف عندما قاموا بفحص الطائرة لإجراء فحص جمركي روتيني.

وقد قاموا بنقل الطفل إلى مستشفى عام لتلقي العلاج.

المرأة المشتبه في كونها والدة الطفل ، والتي أنكرت في البداية أن يكون الصبي لها ، تم إخضاعها لفحص طبي أكد أنها ولدت للتو، وتم وضعها تحت مراقبة الشرطة في المستشفى.

وأكدت مصادر طبية أن صحة كل من الأم والطفل على ما يرام.

ومن المتوقع أن يتم استجواب المرأة، التي وصلت إلى موريشيوس في تصريح عمل لمدة عامين ، بعد خروجها من المستشفى واتهامها بالتخلي عن مولودها الجديد.