حادثة مروعة في كاليفورينا.. طفل في السادسة ضحية خلاف مروري!

قتل طفل في السادسة من العمر بالرصاص الجمعة على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد شجار بين والدته وسائق آخر، على ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وكانت والدة الطفل أيدن ليوس في طريقها لنقل ابنها إلى المدرسة في منطقة أورنج على مسافة خمسين كلم إلى جنوب غرب لوس أنجليس حين تجاوزتها سيارة واعترضتها.

وبحسب التقارير، تم تبادل إشارات بين المرأة والسائق الآخر، فقام الراكب الموجود معه في السيارة بإطلاق النار في اتجاه سيارة الوالدة، فأصيب ابنها الذي كان جالسا في كرسي خاصة بالأطفال.

وروت شقيقة الطفل أليكسيس كلونان لشبكة “فوكس 11” المحلية “قال أمي، بطني يؤلمني”، فتوقفت الوالدة مذعورة على حافة الطريق وحملت ابنها بين ذراعيها، فلاحظت أنه ينزف، ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى حيث توفي.

وعلّق فلورنتينو أوليفيرا من شرطة السير في كاليفورنيا متحدثا لصحيفة لوس أنجليس تايمز، إنه “عمل عنف مروريّ معزول”.