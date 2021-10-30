حادثة مفجعة في “هايتي”.. غرق 19 شخص جراء انقلاب قاربهم

أعلنت السلطات في هايتي عن مقتل 19 شخصا على الأقل، اليوم السبت، جراء غرق قارب كان يقل ركابا بين بلدتي أنس أبيتر وماريغو جنوب البلاد.

وقال مكتب رئيس وزراء البلاد، أرييل هينري، في بيان، إنه علم بحزن بمقتل 19 مواطنا جراء غرق قارب كان يبحر بين بلدتي أنس أبيتر وماريغو، معربا عن تعازييه لأسر الضحايا.

وأعلنت السلطات الهايتية أن بين القتلى مراهقان، بينما أفادت وسائل إعلام بأن السكان المحليين أنقذوا عدة أشخاص خلال الحادث.

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان أن القارب كان مثقلا بكميات كبيرة من الشحنات بما في ذلك أكياس الإسمنت.

وغرق القارب وفقا لذلك التأكيد صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) قبالة الساحل الجنوبي للدولة الكاريبية.

ولم تصدر أية معلومات حول سبب الحادث حتى الآن.

وكتب الصحفي إيتيان كوتيه بالوك على موقع تويتر أنه وقفا لشهود محليين فإن القارب كان محملا بحمولة فوق طاقته، مبينا أن نقص الوقود السائد في هايتي تسبب في تعقيد أعمال الإنقاذ.

وبحسب تقرير لصحيفة “لونوفيليست” المحلية فإن القارب الذي كان متوجها من بلدة أنسي آ بيتر على الحدود مع جمهورية الدومينيكان إلى بلدية ماريجوت لنقل الأسمنت والمواد الغذائية والوقود بالإضافة إلى عدد من الركاب.

وتم إنقاذ ما لا يقل عن 30 راكبا وفقا للتقرير.