الأحد 25 ربيع الأول 1443 ﻫ - 31 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حادثة مفجعة في “هايتي”.. غرق 19 شخص جراء انقلاب قاربهم

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 11:19 مساءً
قارب نقل في هايتي

قارب نقل في هايتي

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات في هايتي عن مقتل 19 شخصا على الأقل، اليوم السبت، جراء غرق قارب كان يقل ركابا بين بلدتي أنس أبيتر وماريغو جنوب البلاد.

وقال مكتب رئيس وزراء البلاد، أرييل هينري، في بيان، إنه علم بحزن بمقتل 19 مواطنا جراء غرق قارب كان يبحر بين بلدتي أنس أبيتر وماريغو، معربا عن تعازييه لأسر الضحايا.

وأعلنت السلطات الهايتية أن بين القتلى مراهقان، بينما أفادت وسائل إعلام بأن السكان المحليين أنقذوا عدة أشخاص خلال الحادث.

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان أن القارب كان مثقلا بكميات كبيرة من الشحنات بما في ذلك أكياس الإسمنت.

وغرق القارب وفقا لذلك التأكيد صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) قبالة الساحل الجنوبي للدولة الكاريبية.

ولم تصدر أية معلومات حول سبب الحادث حتى الآن.

وكتب الصحفي إيتيان كوتيه بالوك على موقع تويتر أنه وقفا لشهود محليين فإن القارب كان محملا بحمولة فوق طاقته، مبينا أن نقص الوقود السائد في هايتي تسبب في تعقيد أعمال الإنقاذ.

وبحسب تقرير لصحيفة “لونوفيليست” المحلية فإن القارب الذي كان متوجها من بلدة أنسي آ بيتر على الحدود مع جمهورية الدومينيكان إلى بلدية ماريجوت لنقل الأسمنت والمواد الغذائية والوقود بالإضافة إلى عدد من الركاب.

وتم إنقاذ ما لا يقل عن 30 راكبا وفقا للتقرير.

 

    المزيد من أخبار العالم

    مقتدى الصدر
    مقتدى الصدر: على جميع الدول ذات التدخلات الواضحة سحب يدها “فوراً”
    الصين تعتزم إنتاج رقم خرافي من جرهات لقاح كورونا
    رقم قياسي.. كم بلغ عدد الملقحين في الصين حتى اليوم؟
    بالفيديو: رسالة من الأمير عبد الرحمن بن مساعد إلى “الأشقاء اللبنانيين”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هلع في السوق السوداء.. والدولار يسجل مستويات “مجنونة”
    بالصور: مطار سري في أعالي جبال لبنان
    نقل جثة قتيل حادث نفق الأوزاعي
    أعضاء متناثرة.. فيديو “مرعب” لحادث نفق الأوزاعي!