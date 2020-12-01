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حادث دهس في ألمانيا… قتيلان وعدد من الجرحى

منذ 36 دقيقة
الشرطة الالمانية

الشرطة الالمانية

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أفادت وسائل إعلام المانية نقلا عن مصادر في الشرطة بأن شخصا مجهولا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص عند ممر للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة أخرين على الأقل.

وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن سيارة من طراز رينج روفر سوداء اندفعت على طول شارع للمشاة في المنطقة المذكورة بسرعة تزيد عن 70 كم في الساعة.

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