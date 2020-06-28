حادث طعن في مدينة غلاسكو الاسكتلندية

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أغلقت الشرطة الاسكتلندية بعض شوارع مدينة غلاسكو عقب حادثة طعن تعرض لها رجل دون كشف المزيد من التفاصيل .

ذكر التلفزيون الأسكتلندي وصحيفة “ديلي ميل” أن الشرطة في اسكتلندا طوقت شوارع في مدينة غلاسكو، بعد أن تعرض رجل للطعن فيما وصفته الشرطة بأنه “هجوم مستهدف”.

ونقل التلفزيون الاسكتلندي عن جاريث جريفيث المفتش بالشرطة قوله إن الواقعة “اعتداء مستهدف ولا نعتقد بأن هناك تهديدا على السكان بشكل عام”.

ولم يتم إلى حدود الساعة كشف مزيد من التفاصيل عن الحادث.

ويوم الجمعة، تعرض ستة أشخاص من بينهم شرطي للطعن في فندق بوسط المدينة قبل أن تقتل الشرطة المهاجم بالرصاص.

وقالت الشرطة آنذاك إنها لا تتعامل مع الحادث “كعمل إرهابي”.

وكان يجري استخدام الفندق الذي وقع فيه الهجوم لإيواء طالبي اللجوء خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه حزين جدا لـ”حادثة غلاسكو المروعة”، معلنا تضامنه مع عائلات الضحايا.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” فأن أحد العاملين في فندق بغلاسكو، حذر من “اضطرابات عقلية” يعاني منها أحد النزلاء، وهو منفذ الهجوم، في الليلة التي سبقت هجومه.

وبالإضافة لتحذير طاقم العمل، فأن بعض النزلاء في فندق “بارك إن” أبدوا قلقهم من الحالة الذهنية للنزيل قبل العملية، وهو ما سجله المسؤولين بالفندق.