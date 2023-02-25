حادث مروع في الجزائر يودي بحياة 10 أشخاص

الشرطة الجزائرية من مكان الحادث

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مصرع عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين، الجمعة، إثر سقوط حافلتهم من منحدر بشمال شرقي البلاد.

وكانت الحافلة متجهة من العاصمة الجزائر إلى منتجع تكجدة عندما سقطت من منحدر بعمق 150 مترا قرب بلدة الأصنام، حسب ما أفاد نفس المصدر.

ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى البويرة القريب من مكان الحادث.

منطقة تكجدة الجبلية منتجع سياحي يحظى بشعبية لدى الجزائريين الذين يزورونه بأعداد كبيرة، خاصة بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأسابيع الأخيرة.

تعد سرعة سائقي السيارات، بمن فيهم سائقي مركبات النقل العام، السبب الرئيسي لحوادث الطرقات في الجزائر، بحسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وفي عام 2021، سجلت الجزائر نحو 7186 حادث مرور خلفت 2643 قتيلا و11479 جريحا.