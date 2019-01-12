حادث مروع يودي بحياة 6 مصريين بالكويت

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لقي 6 مصريين مصرعهم، أمس الجمعة، وأصيب 5 كويتيين، في حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة بالكويت، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغا، بوقوع حادث سير مروع على طريق 500، المؤدي إلى مزارع الوفرة، وبالانتقال والفحص، تبين تصادم سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، بسيارة أجرة (تاكسي) يستقلها وافدون، وجها لوجه.

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وأسفر الحادث عن وفاة جميع مستقلي السيارة الأجرة، والذين تبين بعد فحص هوياتهم، أنهم جميعا مصريون، بالإضافة إلى إصابة 5 كويتيين من مستقلي السيارة الأخرى، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتسليم جثث المتوفين إلى الأدلة الجنائية.

 

المصدر – سكاي نيوز عربية

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