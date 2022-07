حادث مروّع في كاليفورينا.. والحصيلة 15 قتيلاً حتى الآن

كشف مسؤولون في مستشفى إل سنترو، بكالفورنيا، أن حادث سير وقع، الثلاثاء، تسبب في مقتل 15 شخصا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مديرة قسم الطوارئ في المستشفى، جودي كروز، أن 14 شخصا توفوا مباشرة في مكان الحادث على بعد 18 كلم قرب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويرجح مسؤولون أنه كان يوجد 27 شخصا في مركبة اصطدمت بمركبة نقل محملة بالحصى.

ولم يتضح سبب الحادث على الطريق السريع الذي يمر عبر منطقة زراعية جنوب شرق ولاية كاليفورنيا.

الطبيب أدولف إدوارد، الرئيس التنفيذي لمستشفى إل سنترو قال إن “المصابين يمرون بوقت عصيب”.

المتحدث باسم دائرة حماية الحدود والجمارك في المدينة، ماكاريو مورا، قال إن الوضع القانوني لمن كانوا في المركبة غير معروف، ولكنه عدد غير عادي في مركبة واحدة، وربما كانوا يعملون في مزارع المنطقة.

