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حادث مروّع في مصر يودي بـحياة 18 شخصًا

5 - مارس - 2021
آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 10:37 مساءً
إسعاف

إسعاف

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لقي 18 مصريًا مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأخرى حافلة صغيرة، على الطريق الصحراوي الشرقي في مصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة صغيرة وأخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بني سويف على الطريق الصحراوي الشرقي.

وانتقل على الفور رجال الأمن ترافقهم 15 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين، جراء تصادم السيارتين.

وجرى نقل جثث الضحايا إلى المستشفيات القريبة بواسطة سيارات الإسعاف، حيث تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، و12 جثة إلى مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مستشفى الصف.

كما تم نقل 5 مصابين إلى قسم الاستقبال في مستشفى بني سويف التخصصي، لإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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