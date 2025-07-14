حاكمة نيويورك تحث ترامب على اتخاذ إجراء بشأن مخاطر هجمات الطائرات المسيرة

دعت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوكول البيت الأبيض إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لمخاطر هجمات الطائرات المسيرة على الولايات المتحدة، مشيرة إلى سلسلة وقائع حدثت العام الماضي وإلى استخدام تلك الطائرات في عمليات عسكرية حول العام.

وقالت هوكول في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب نُشرت اليوم الاثنين “يشكل الهجوم على البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية والبنية التحتية الحيوية في نيويورك خطرا ملحا على الولايات المتحدة”.

وأضافت “الحقيقة هي أن الحكومة الاتحادية غير مستعدة وغير مهيأة بشكل جيد لرصد تهديدات (الطائرات المسيرة) والتخفيف من حدتها، والولايات مكبلة بسبب نقص التشريعات والإجراءات من قبل إدارة الطيران الاتحادية”.