حاكم أوديسا: طائرات روسية مسيرة تقصف المنطقة وتقتل شخص

آثار الدمار في أوديسا (أرشيفية)

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن طائرات روسية مسيرة هاجمت مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود أمس الجمعة 23\2\2024 لثاني ليلة على التوالي وأصابت مبنى سكنيا مما تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

وإجمالا، لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون في مناطق مختلفة في أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وقال الحاكم على تطبيق الرسائل تيليغرام، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثة رجل من تحت الأنقاض وجرى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة.

وقال كيبر للتلفزيون الوطني “ليس لدينا أي تأكيد بشأن المعلومات الواردة من السكان في المناطق المجاورة وبالتالي لا يمكننا التأكد (مما ورد)”.

وأضاف “لذا ستستمر عملية البحث والتطهير حتى إزالة آخر حجر للتأكد من عدم ترك أي شخص هناك”.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة اللهب تتصاعد من عدد من المباني وفرق الإنقاذ تشق طريقها وسط الأنقاض.

وفي مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد، قصفت طائرة روسية مسيرة مبنى سكنيا وكشفت عملية بحث وإنقاذ خلال الليل عن وجود قتيلين.

وقال أوليكسي كوليبا نائب مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه في هجوم على منطقة دونيتسك القريبة من الجبهة، لقي مدني حتفه في بلدة ميرنوهراد كما تضرر 21 منزلا ومدرسة ومبنى سكني متعدد الطوابق.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت 23 من 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق خمس مناطق.