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حاكم إقليمي: مقتل شخصين في هجوم صاروخي روسي على أوديسا الأوكرانية

منذ 7 دقائق
ميناء أوديسا - أرشيفية

ميناء أوديسا - أرشيفية

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قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون في هجوم صاروخي شنته روسيا على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود اليوم الاثنين.

وأضاف كيبر على تطبيق تيليغرام أن من بين المصابين فتى يبلغ من العمر 12 عاما. وأشار إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمنازل وبنية تحتية مدنية.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت دخانا يتصاعد من مبنى قيل إنه أكاديمية.

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، حلفاءه الغربيين إلى تسريع إمدادات الأسلحة إلى كييف “لإفشال” هجوم جديد تحضر له روسيا.

وقال زيلينسكي إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ “معاً، علينا أن نُفشل الهجوم الروسي” مضيفاً أن “سرعة الإمدادات تعني حرفياً استقرار خط الجبهة”.

من جهته اعتبر ستولتنبرغ خلال زيارته إلى كييف أنه “لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا” على روسيا رغم الانتكاسات الأخيرة لجيشها على الجبهة.

وأكد أن “المزيد من المساعدات في الطريق”، قائلاً إنه يتوقع إعلانات جديدة في هذا الاتجاه “قريباً”.

واعتبر أن دول الحلف فشلت في الوفاء بما تعهدت به لأوكرانيا في الوقت المناسب، حيث تستغل روسيا إمكاناتها في ساحة المعركة قبل حصول القوات الأوكرانية على المزيد من الإمدادات العسكرية الغربية في الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عامين.

    المصدر :
  • رويترز

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