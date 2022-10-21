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سلسلة من الانفجارات هزت مدينة خاركيف الأوكرانية

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2022 9:51 صباحًا
آثار الدمار في خاركيف - رويترز

آثار الدمار في خاركيف - رويترز

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قالت السلطات الأوكرانية إن سلسلة من الانفجارات هزت مدينتي خاركيف وزابوريجيا الجمعة، وذلك بعد أن كثفت القوات الروسية ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مستهدفة منشآت للطاقة الكهربائية.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف إن الصواريخ أصابت منشأة صناعية في المدينة الجمعة، مضيفا أن رجال الإنقاذ لم يقيّموا حجم الأضرار بعد أو يتأكدوا من وقوع إصابات.

من ناحية أخرى، قال أوليه سينيجوبوف حاكم منطقة خاركيف إن خمسة أشخاص أصيبوا.

وقد تم توفير المعلومات الخاصة بانفجارات زابوريجيا من حاكم المنطقة أولكسندر ستاروخ.

    المصدر :
  • رويترز

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