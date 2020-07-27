حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 283 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى
أمر حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بالإفراج عن 283 نزيلاً ونزيلة من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وبهذه المناسبة، رفع قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حاكم الشارقة، على مكرمته بالعفو عن المحكومين، والتي تأتي انطلاقاً من حرصه الدائم على دعم كيان الأسرة والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة.
ويأمل الشامسي أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المشمولين بالعفو، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين متمسكين بالنهج الصالح والسلوك القويم، يسهمون في تعزيز أمن بلادهم ويشاركون في مسيرة نهضتها الشاملة في ظل القيادة الرشيدة.