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حاكم بريانسك: أوكرانيا قصفت قرية على حدود روسيا البيضاء

منذ 7 دقائق
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال حاكم منطقة بريانسك في روسيا ألكسندر بوجوماز إن قوات أوكرانية قصفت قرية في المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا في وقت مبكر، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من انفجار تسبب في خروج قطار بضائع عن مساره هناك.

وقال بوجوماز في منشور على قناته على تيليجرام “قصفت القوات المسلحة الأوكرانية في الصباح قرية كوركوفيتشي في منطقة ستارودوبسكي”.

وأضاف “لم يسقط أي ضحايا. ونجم عن القصف اندلاع حريق في أحد البيوت. كل خدمات الطوارئ موجودة بالموقع”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير على نحو مستقل.

لم تعلن أوكرانيا من قبل مسؤوليتها عن شن أي هجوم داخل روسيا أو على الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا. غير أن الجيش الأوكراني يعلن يوميا عن أنشطة وتحركات للقوات في مناطق القتال.

كان بوجوماز قد قال أمس الاثنين إن قاطرة وسبع عربات بضائع خرجت عن مسارها في بريانسك بعد انفجار عبوة ناسفة مجهولة.

وقالت السلطات الروسية إن المنطقة الواقعة على الحدود مع كل من أوكرانيا وروسيا البيضاء شهدت عدة هجمات من مجموعات تخريبية مناصرة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي المستمر منذ 14 شهرا.

وقال الحاكم يوم السبت أن أربعة مدنيين لقوا حتفهم عندما تعرضت قرية لقصف من الجانب الأوكراني على الحدود.

    المصدر :
  • رويترز

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