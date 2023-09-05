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حاكم بيلجورود: مقتل شخص جراء قصف أوكراني للمنطقة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2023 4:33 مساءً
"مسيّرات" أوكرانية تضرب أهدافاً حساسة في عمق روسيا

"مسيّرات" أوكرانية تضرب أهدافاً حساسة في عمق روسيا

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كتب فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية على تطبيق تيليغرام للتراسل أن شخصا قُتل وأُصيب آخر جراء قصف للقوات الأوكرانية الثلاثاء على المنطقة المتاخمة للحدود بين البلدين.

وتعرضت بيلجورود لإطلاق نار متكرر عبر الحدود خلال الحرب المستمرة منذ 18 شهرا. ولا تعلق أوكرانيا عادة على الهجمات داخل روسيا.

وفي وقت سابق ذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو\أيار بعد أشهر من القتال الشرس.

كما تحدثت ماليار عن “نجاح” لم تحدده في اتجاه قريتي نوفودانيليفكا ونوفوبروكوبيفكا في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكتبت على تطبيق تيليغرام أن أوكرانيا استعادت حتى الآن حوالي 47 كيلومترا مربعا من الأراضي حول باخموت منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو\حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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