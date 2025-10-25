حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم السبت إن أوكرانيا قصفت سدا على خزان محلي، مما تسبب في وقوع أضرار.

وذكر في بيان على تطبيق تيليغرام أن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدوديين، هما شيبيكينو وبيزليودوفكا، بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وتقع بيلغورود على حدود منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وتتعرض لهجمات من قوات كييف منذ اندلاع الصراع الشامل بين روسيا وأوكرانيا في 2022.

ولم يصدر أي تعليق بعد من كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، منها سبع كانت تحلق نحو موسكو.

وشنت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية حملة هجمات كبيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا أدت إلى فقدها ما يصل إلى خمس قدرتها على تكرير النفط.