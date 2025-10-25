السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2025 3:44 مساءً
هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منطقة بيلغورود-أرشيفية

هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منطقة بيلغورود-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم السبت إن أوكرانيا قصفت سدا على خزان محلي، مما تسبب في وقوع أضرار.

وذكر في بيان على تطبيق تيليغرام أن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدوديين، هما شيبيكينو وبيزليودوفكا، بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وتقع بيلغورود على حدود منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وتتعرض لهجمات من قوات كييف منذ اندلاع الصراع الشامل بين روسيا وأوكرانيا في 2022.

ولم يصدر أي تعليق بعد من كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، منها سبع كانت تحلق نحو موسكو.

وشنت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية حملة هجمات كبيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا أدت إلى فقدها ما يصل إلى خمس قدرتها على تكرير النفط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز
الاتحاد الأوروبي يكثف جهوده لخفض الاعتماد على المواد الأرضية النادرة الصينية
متحف اللوفر. رويترز
متحف اللوفر ينقل مجوهرات إلى بنك فرنسا بعد عملية سرقة
وزارة الاتصالات السورية وقعت اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي إلى البلاد مع شركة "ميدوسا" ومقرها برشلونة
سوريا توقع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي

الأكثر قراءة

عدادات المولدات
خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟