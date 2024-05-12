حاكم بيلغورود الروسية يحذر من هجمات جوية محتملة في المنطقة

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد إن مدينة بيلغورود معرضة لخطر مزيد من الهجمات الأوكرانية وإن إنذارات من ضربات جوية محتملة تشمل المنطقة بأسرها.

جاء ذلك بعد أن قال جلادكوف أمس السبت إن امرأة قتلت وأصيب 29 ولحقت أضرار بعدة مئات من الشقق بسبب هجمات أوكرانية متواصلة في مطلع الأسبوع.

وأضاف جلادكوف عبر تطبيق تلغرام للرسائل في وقت متأخر من مساء أمس السبت “تعرضت مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود لقصف مكثف من القوات المسلحة الأوكرانية”. ولم يذكر متى وقع القصف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عبر تلغرام إن دفاعاتها الجوية دمرت صاروخين باليستيين يعودان للعهد السوفيتي شنتهما القوات الأوكرانية خلال الليل على منطقة بيلغورود في جنوب غرب روسيا.

ولم يتسن لرويترز التأكد من تفاصيل الأمر من مصادر مستقلة. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.

ويقول مسؤولون في كييف إن الهجمات لا تستهدف المدنيين لكنها تستهدف الجيش الروسي والبنية التحتية للطاقة والنقل لتقويض المجهود الحربي لروسيا وللرد على الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال جلادكوف إن أضرارا لحقت بنحو 300 شقة في 85 بناية سكنية وبأربعة عقارات تجارية، مشيرا إلى أن أسطح أربع بنايات تلقت ضربات مباشرة.

وأضاف أن مستشفى بالمدينة ومستشفى إقليمي للأطفال ومدرسة ومنشأتين رياضيتين تضررت أيضا.