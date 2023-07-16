حاكم بيلغورود: مقتل امرأة في قصف أوكراني

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الأحد إن قوات كييف قصفت بلدة شيبيكينو الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا بصواريخ جراد، مما أدى لمقتل امرأة كانت تقود دراجتها.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من كييف التي لم تعلن قط تقريبا مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا. ولم يتسن لرويترز التحقق مما حدث.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلغورود إن صواريخ جراد أصابت منطقة سوق وألحقت أضرارا بمبنى وسيارتين.

وأضاف جلادكوف على تطبيق تيليغرام “للأسف الشديد قتل شخص.. إنها امرأة كانت تقود دراجة على الرصيف وقت القصف”.

وذكر أن أوكرانيا شنت قصفا على منطقتين سكنيتين أخريين في بيلغورود اليوم دون وقوع إصابات، لكن القصف تسبب في تدمير ثلاثة منازل في بلدة جوركوفسكي، ومستودعات وسياج وبرج مياه وخط كهرباء في بلدة إليك-بينكوفكا.

ومنظومة جراد عبارة عن منصة لإطلاق الصواريخ متعددة الفوهات تثبت على شاحنات وتستخدمها القوات الأوكرانية والروسية. ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان استخدامها في قصف مناطق مدنية جريمة حرب.

واستُهدفت بلدة شيبيكينو التي تبعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود الأوكرانية مرارا فيما تصفه روسيا بقصف عشوائي من القوات الأوكرانية.

فيما تتهم كييف القوات الروسية بقصف مناطقها المدنية بصورة عشوائية. وينفي الطرفان استهداف المدنيين.