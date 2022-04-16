حاكم خاركيف ساخرا: الجيش الثاني في العالم لا يمكنه سوى قتال المدنيين

تتواصل الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وآخرها مدينة خاركيف الكبيرة شمال شرق البلاد حيث أعلنت السلطات المحلية، اليوم السبت، مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في جراء قصف روسي .

جاء ذلك بعدما أكد حاكم المدينة الجمعة، أن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 7 قتلى و34 جريحا في القصف الروسي على المنطقة السكنية.

نار على الأحياء السكنية

وقال أوليغ سينغوبوف عبر تلغرام، إن الروس أطلقوا النار على أحد الأحياء السكنية في مدينة خاركيف، مؤكدا إصابة 34 شخصا بينهم 3 أطفال، ومقتل 7 أشخاص بينهم طفل يبلغ 7 أشهر.

وأضاف ساخرا أن الجيش الثاني في العالم في إشارة إلى الجيش الروسي، تبيّن أنه لا يمكنه سوى قتال السكان المدنيين، وفق تعبيره.

كما دعا المواطنين لعدم الخروج إلى الشوارع ما لم يكن ذلك ضروريا.

500 قتيل منذ بدء العملية

يذكر أنه وفي وقت سابق الجمعة أيضا، قتل 7 مدنيين وأصيب 27 آخرون في إطلاق نار روسي على حافلات إجلاء في منطقة خاركيف، بحسب النيابة العامة الأوكرانية.

فيما أعلن سينغوبوف الخميس، أن أكثر من 500 مدني قتِلوا في هذه المنطقة المتاخمة لروسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

يشار إلى أن خاركيف قبل الحرب كانت ثاني مدينة في أوكرانيا مع نحو 1,5 مليون ساكن، وشهدت قتالا عنيفا لأيام عدة في بداية الهجوم إلا أنها ظلت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.