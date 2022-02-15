حاكم دبي بعد لقاء أردوغان: متفائل باستقرار كبير تقوده تركيا والامارات في المنطقة

أعرب رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ محمد بن راشد، عن ‏تفاؤله بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى معرض “إكسبو 2020 دبي”، اليوم الثلاثاء.‏

وأكد محمد بن راشد أنه “متفائل باستقرار وازدهار كبير تقوده الإمارات وتركيا في المنطقة”، بحسب تغريدة له على حسابه على موقع “تويتر”، معتبرا أن “زيارة الرئيس التركي لمعرض “إكسبو 2020 دبي” تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، وقال: “آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا”.

استقبلت اليوم فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان في إكسبو دبي.. زيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وتركيا .. آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا .. ومتفائل باستقرار وازدهار كبير تقوده الدولتين في المنطقة .. pic.twitter.com/acNfgV7A2N — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 15, 2022

وزار أردوغان معرض “إكسبو 2020 دبي”، وكان في استقباله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحثا في لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا، مهنّئأ في كلمة له خلال زيارته للمعرض دولة الإمارات قيادة وشعبا على عيدها الوطني الـ50، وعلى نجاحها في استضافة معرض “إكسبو 2020 دبي”.

وتتزامن زيارة أردوغان لمعرض “إكسبو 2020 دبي” مع الاحتفال بـ”اليوم الوطني التركي”.

الى ذلك، استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الرئيس التركي في قصر الوطن بأبو ظبي، أمس الاثنين، وعبر له عن “شكره وتقديره لموقف تركيا بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، ‏وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار ‏والازدهار”‏‎.