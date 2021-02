حاكم دبي ينشر أول صورة للمريخ من مسبار الأمل

غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الأحد، عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً “من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ”.

وبعد 5 أيام من وصول “مسبار الأمل” لمدار الالتقاط حول كوكب المريخ، نجح المسبار في مرحلته الأولى والتقط أول صورة للكوكب الأحمر.

وعاش العالم والعرب خصوصاً لحظة تاريخية الثلاثاء الماضي، بعد نجاح دخول “مسبار الأمل” لمدار الالتقاط حول كوكب المريخ.

The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021