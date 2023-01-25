حاكم عينته روسيا في دونيتسك: وحدات فاغنر تتقدم في باخموت

آثار الدمار في سيفيردونيتسك

قال دينيس بوشيلين حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية الأربعاء، إن وحدات فاغنر العسكرية الخاصة تتقدم في بلدة باخموت فيما يدور القتال في أحياء سكنية كانت تحت سيطرة أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق مما قاله بوشيلين الذي نصبته روسيا حاكما للمنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر\أيلول.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه قوله “الوحدات، بالتحديد وحدات فاغنر، تتقدم في أرتيوموفسك (الاسم الروسي لبلدة باخموت) نفسها”.

وأضاف “القتال يجري بالفعل على المشارف وفي الأحياء التي كانت حتى وقت قريب تحت سيطرة العدو”.

وقالت روسيا في وقت سابق هذا الشهر إنها استولت على سوليدار إلى الشمال الشرقي من باخموت وكليشتشيفكا إلى الجنوب في تقدم نسبت مجموعة فاجنر الفضل فيه لنفسها.

ونقلت وكالة أنباء ريا عن بوشيلين قوله إن الاستيلاء على سوليدار جعل من الممكن اعتراض طرق الإمدادات الأوكرانية والسيطرة على بعض المناطق التي كانت تنفذ منها القوات الأوكرانية “أعمالا انتقامية”.