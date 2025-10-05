حاكم كاليفورنيا: سأقاضي ترامب لإرساله الحرس الوطني في الولاية إلى أوريغون

قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، اليوم الأحد، إنه سيقاضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نشر 300 من أفراد الحرس الوطني بكاليفورنيا في ولاية أوريغون.

وأضاف في منشور على موقع إكس “بعد أن منعت محكمة اتحادية محاولته إضفاء الطابع الاتحادي على الحرس الوطني في ولاية أوريغون، ينشر دونالد ترامب 300 من أفراد الحرس الوطني بكاليفورنيا إلى ولاية أوريجون.. هم في طريقهم إلى هناك الآن”.

وجاء منشور نيوسوم في أعقاب حكم أصدره قاض اتحادي مساء أمس السبت يمنع ترامب مؤقتا من نشر 200 من أفراد الحرس الوطني في أوريغون بمدينة بورتلاند.

ومنع القاضي ترامب من إرسال القوات حتى 18 أكتوبر تشرين الأول على الأقل، مستشهدا بعدم وجود أدلة على أن الاحتجاجات التي اندلعت في الآونة الأخيرة تستلزم هذه الخطوة.

وقال نيوسوم في بيان منفصل “هذه إساءة استخدام مذهلة للقانون والسلطة. إدارة ترامب تهاجم سيادة القانون نفسها على نحو صارخ”.

وقال الحاكم إن ترامب وضع 300 جندي من كاليفورنيا تحت السيطرة الاتحادية قبل أشهر لمواجهة الاحتجاجات في لوس انجلوس.

وذكر نيوسوم أن الظروف لم تكن تستدعي هذه الخطوة، وقد هدأت الأوضاع منذ ذلك الحين.