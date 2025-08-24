حاكم كورسك: هجمات أوكرانيا على محطة كورسك تهدد السلامة النووية

قال ألكسندر خينشتاين القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك اليوم الأحد إن الهجمات الأوكرانية على محطة كورسك النووية تشكل تهديدا للسلامة النووية.

وأضاف على تيليغرام “تمثل تهديدا للسلامة النووية وانتهاكا لجميع الاتفاقات الدولية”.

وتسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في حريق بمحطة كورسك النووية بروسيا.

وذكر المكتب الصحفي لمحطة كورسك الروسية للطاقة النووية -صباح اليوم الأحد- أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق قصير الأمد بالمحطة، وألحق أضرارا بمحول كهربائي مساعد، وأدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لإحدى وحدات المحطة.

وأضاف المكتب الصحفي -في بيان عبر تطبيق تلغرام- أن “أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية”.

وتابع “عند الاصطدام، انفجرت الطائرة المسيرة، مما أدى إلى إتلاف محول كهربائي مساعد”.

وأكد المكتب الصحفي أنه لم تقع إصابات، ولكن نتيجة للانفجار جرى خفض عمل الوحدة الثالثة في المحطة إلى 50% من طاقتها، كما أن الطائرة المسيرة المدمرة تسببت في إشعال حريق تم إخماده لاحقا.

وقال المكتب الصحفي إن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به لم تتجاوز الحدود الطبيعية، في حين لم يصدر أي تعليق من أوكرانيا حتى الآن.