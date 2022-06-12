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حاكم لوغانسك: أوكرانيا لا تزال تسيطر على مصنع "آزوت"

منذ 13 ساعة
آثار الحرب في لوغانسك

آثار الحرب في لوغانسك

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قال حاكم منطقة لوغانسك الأحد، إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مصنع آزوت للكيماويات في مدينة سيفيرودونتيسك حيث يحتمي مئات المدنيين.

وأضاف الحاكم سيرهي جايداي في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني “آزوت غير محاصر والقتال يدور في الشوارع المجاورة للمصنع”.

وتابع قائلا إنه يتوقع أن تبذل القوات الروسية أقصى جهودها وتحاول السيطرة على المدينة سواء اليوم أو غدا.

هذا ويواصل الجيش الروسي الأحد، ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بهدف تحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا، فيما تستمر أوكرانيا في الدفاع المستميت بدعم مادي وعسكري من الغرب.

وتدور معارك طاحنة في شرق أوكرانيا خصوصا في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن “قتال شوارع”.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية صباح الأحد أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك “من دون أن تحقق نجاحا”، مشيرة إلى أن الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا.

    المصدر :
  • رويترز

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