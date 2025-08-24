حاكم لينينغراد: إخماد حريق في محطة بميناء أوست لوغا الروسي

قال ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينغراد الروسية اليوم الأحد إن فرق الإطفاء نجحت في إخماد حريق اندلع في محطة تابعة لشركة نوفاتك في ميناء أوست لوغا.‭ ‬

وأضاف على تيليغرام أن أعمال الإصلاح بدأت في الموقع.

وقال دروزدينكو‭ ‬حفي وقت مبكر من اليوم الأحد إن حطام طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا تسبب في اندلاع حريق في محطة تابعة لشركة نوفاتك للغاز الطبيعي في ميناء أوست لوغا.

وكتب دروزدينكو على تطبيق تيليغرام “تعمل فرق الإطفاء وخدمات الطوارئ حاليا على إخماد الحريق… وفقا للتقارير الأولية، لا توجد إصابات”.

وأضاف أنه تم تدمير حوالي 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الميناء.

وتسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية اليوم في حريق بمحطة كورسك النووية بروسيا.

وذكر المكتب الصحفي لمحطة كورسك الروسية للطاقة النووية -صباح اليوم الأحد- أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق قصير الأمد بالمحطة، وألحق أضرارا بمحول كهربائي مساعد، وأدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لإحدى وحدات المحطة.

وأضاف المكتب الصحفي -في بيان عبر تطبيق تلغرام- أن “أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية”.

وتابع “عند الاصطدام، انفجرت الطائرة المسيرة، مما أدى إلى إتلاف محول كهربائي مساعد”.

وأكد المكتب الصحفي أنه لم تقع إصابات، ولكن نتيجة للانفجار جرى خفض عمل الوحدة الثالثة في المحطة إلى 50% من طاقتها، كما أن الطائرة المسيرة المدمرة تسببت في إشعال حريق تم إخماده لاحقا.

وقال المكتب الصحفي إن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به لم تتجاوز الحدود الطبيعية، في حين لم يصدر أي تعليق من أوكرانيا حتى الآن.