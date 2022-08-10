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حاكم منطقة دنيبروبتروفسك: مقتل 11 شخصا خلال القصف الروسي

منذ 9 دقائق
حرب اوكرانيا

حرب اوكرانيا

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قال فالنتين ريزنيتشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا الأربعاء، إن 11 شخصا قتلوا في قصف روسي على المنطقة الليلة الماضية.

وقدر ريزنيتشنكو في البداية عدد القتلى عند 21 منهم 11 قتلوا في منطقة نيكوبول وعشرة في بلدة مارجانيتس/ لكنه قال في رسالة لاحقة على تطبيق تيليجرام أن 11 هو العدد الإجمالي، دون توضيح للتفاصيل الأولية غير الصحيحة.

هذا وقد كشفت أوكرانيا عن نوايا روسية تهدف لربط محطة زابوريجيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وحذرت كييف على لسان شركة “إينرغوآتوم” الأوكرانية، الثلاثاء، من أن إعادة توجيه انتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها.

ومحطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا وقد احتلتها روسيا في بداية غزوها، والأسبوع الماضي تبادلت كييف وموسكو اتهامات بقصفها.

    المصدر :
  • الحرة
  • رويترز

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