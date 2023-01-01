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حاكم منطقة كييف يحذر من هجمات بطائرات مسيرة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2023 12:52 صباحًا
نيران مشتعلة في مبنى سكني في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز

نيران مشتعلة في مبنى سكني في كييف نتيجة القصف الروسي - رويترز

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حذر حاكم منطقة كييف في ساعة متأخرة من مساء (الأحد 2-1-2023) من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرق أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام “تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في المنطقة.. ثمة تهديد بهجوم بطائرات (مسيرة إيرانية الصنع) طراز شاهد”.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم التحذير من غارات جوية في مدينة كييف، التي لا تنتمي إداريا إلى منطقة كييف، والجزء الشرقي من أوكرانيا.

مع بداية العام الجديد، لم تسلم أوكرانيا من القصف الروسي، إذ تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأحد، في شهرها الحادي عشر، حيث يواصل الجيش الروسي ضرب الأهداف الأوكرانية ومناطق تمركز قوات كييف ‏ومخازن الأسلحة، فيما تحاول كييف مقاومة الدب الروسي بدعم مادي وعسكري من الغرب‎.‎

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت سلطات مقاطعة لوغانسك الموالية لروسيا مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء قصف أوكراني ‏استهدف مستشفى بمدينة بيرفومايسك بالمقاطعة. ورجحت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الضحايا مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل ‏عمليات إزالة الأنقاض، من جانبه أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بإصابة 15 مدنيا في مدينة ماكيفكا إثر قصف أوكراني على ‏مقاطعة دونيتسك، كما تحدث عن قصف أوكراني مماثل طال أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك مركز المقاطعة‎.‎

    المصدر :
  • رويترز

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