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حاكم هاواي: حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات تنخفض الى 97

منذ ساعة واحدة
حرائق الغابات في هاواي

حرائق الغابات في هاواي

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قال جوش جرين حاكم ولاية هاواي الأمريكية لمحطة سي.إن.إن في مقابلة أمس الجمعة 15\9\2023 إن عدد قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت جزيرة ماوي في الشهر الماضي انخفض إلى 97 فيما يبلغ عدد المفقودين الآن 31.

وكان جرين قد أعلن في الأسبوع الماضي أن عدد القتلى 115 إضافة إلى 66 مفقودا.

وقال “انخفض عدد القتلى لأن لدينا علماء أنثروبولوجيا بوزارة الدفاع قادرون على القيام بالكثير من علم الوراثة المتقدم. لقد استطاعوا التأكد من أننا لم نخلط بين أي من الأشخاص الذين فقدناهم بشكل مأساوي”.

بدأ الحريق في أرض عشبية في الثامن من أغسطس\آب وتحرك نحو منتجع لاهاينا السياحي وتسبب في تدمير أو تضرر نحو 2200مبنى.

    المصدر :
  • رويترز

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