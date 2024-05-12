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حاكم: هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبب في حريق في مصفاة نفط روسية

منذ ساعة واحدة
طائرة مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة أوكرانية

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قال أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولجوجراد الأحد إن هجوما بطائرة مسيرة انطلق من أوكرانيا أثناء الليل أدى إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا.

وقال بوشاروف على قناة الإدارة المحلية على تطبيق تيليجرام “تم إخماد الحريق، ولم تقع إصابات”.

ونشرت قناة “بازا” الروسية على تطبيق تيليجرام، المقربة من الأجهزة الأمنية، صورا لألسنة اللهب تتصاعد في السماء المظلمة فوق ما بدا وكأنه مبنى صناعي بمدخنة عالية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الأنباء. ولم يصدر تعليق حتى الآن من شركة لوك أويل المنتجة للنفط التي تمتلك المصفاة أو من كييف.

وأصبحت هجمات الطائرات المسيرة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية أكثر تواترا في الأشهر القليلة الماضية. ويقول المسؤولون في كييف إنهم يشنون الهجمات لتقويض المجهود الحربي الروسي والرد على ضربات موسكو على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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