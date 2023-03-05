حاكم ولاية أمريكية سابق يقول إنه لن يسعى للترشح لخوض انتخابات الرئاسة

قال حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية السابق لاري هوجان، الأحد، إنه لن يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل حتى لا يعزز عن دون قصد فرص استفادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من كثرة عدد المرشحين.

ويعتبر هوجان، الذي شغل منصب حاكم ولاية ماريلاند لمدة ثماني سنوات حتى يناير كانون الثاني، من المعتدلين في الحزب الذي يميل إلى اليمين.

كان ترامب فاز بترشيح حزبه عام 2016 بعد مواجهته 16 مرشحا جمهوريا آخر. وخلال ذلك السباق الكبير، أقدم العديد من المرشحين على تقسيم الأصوات المناهضة لترامب في معركة كل ولاية على حدة من أجل الفوز بالترشيح، وهو ما سمح لترامب في النهاية بالفوز فيما اعتُبر معركة استنزاف. وتمكن ترامب من هزيمة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة، لكنه خسر محاولته لإعادة انتخابه في عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن الذي من المتوقع أن يترشح مرة أخرى في عام 2024.

وكتب هوجان في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك اليوم “لكي نكون حزبا حاكما ناجحا مرة أخرى، يجب أن نتحرك بعيدا عن السيد ترامب”.

وأعلن ترامب في نوفمبر تشرين الثاني سعيه لخوض سباق الترشح المتعلق بانتخابات الرئاسة عام 2024.