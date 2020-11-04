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حاكم ولاية بنسلفانيا يرد على ادعاءات ترامب

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 11:26 صباحًا
ترامب

ترامب

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رد حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي، توم وولف، اليوم الأربعاء، على ادعاءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفا هجومه بـ”الهجوم الحزبي”.

وقال وولف، عبر تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “لنكن واضحين، هذا هجوم بدوافع حزبية على انتخابات ولاية بنسلفانيا، وعلى أصواتنا والديمقراطية، وتعمل مقاطعاتنا دون كلل لفرز الأصوات بأسرع ما يمكن، وبأكبر قدر من الدقة، انتخابات بنسلفانيا نزيهة، وسنقوم بفرز كل الأصوات”.

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