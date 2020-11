حاكم ولاية بنسلفانيا يرد على ادعاءات ترامب

رد حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي، توم وولف، اليوم الأربعاء، على ادعاءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفا هجومه بـ”الهجوم الحزبي”.

وقال وولف، عبر تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “لنكن واضحين، هذا هجوم بدوافع حزبية على انتخابات ولاية بنسلفانيا، وعلى أصواتنا والديمقراطية، وتعمل مقاطعاتنا دون كلل لفرز الأصوات بأسرع ما يمكن، وبأكبر قدر من الدقة، انتخابات بنسلفانيا نزيهة، وسنقوم بفرز كل الأصوات”.

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.

I promised Pennsylvanians that we would count every vote and that’s what we’re going to do.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020