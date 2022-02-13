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حالات اختناق وإصابات في حي الشيخ جراح.. ماذا حصل؟

13 - فبراير - 2022
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عاد التوتر الى حي الشيخ جراح في مدينة القدس مساء أمس، جراء اعتداء عشرات المستوطنين على الأهالي خلال تواجدهم أمام منازلهم، ما أدى الى وقوع اصابات وحروق في منطقة الوجه والرقبة وحالات اختناق.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن المستوطنين الذين اقتحموا الحي تجمعوا بالقرب من منزل عائلة سالم وبالقرب من مدخل الحي الغربي، ثم هاجموا المواطنين بغاز الفلفل والحجارة من مسافة قريبة، وخلال ذلك قامت القوات الإسرائيلية بإلقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي، في حين لم تلاحق المستوطنين.

وأصيب الأهالي بحروق في منطقة الوجه والرقبة، وحالات اختناق بعد رشهم بغاز الفلفل من مسافة قريبة، ونقل أحد المواطنين للعلاج، فيما قدمت الاسعافات الأولية لآخرين.

كما لاحق المستوطنون الأطفال خلال تواجدهم أمام منازلهم محاولين رشهم بغاز الفلفل، وفق الوكالة.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية المنتشرة على مداخل الحي وفي أزقته الشبان وحررت هوياتهم وأخضعتهم للتفتيش، وتحاول منع التواجد في الجزء الغربي للحي.

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