حالة إحباط في البيت الأبيض.. ومقربون لبايدن ينصحونه بإعلان فقدان ثقته بنتنياهو

وسط انتشار العديد من الأخبار حول الخلافات الحاصلة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد أشهر من الحرب على غزة دون الوصول إلى أي أهداف عسكرية وسط ارتفاع لحصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24762 شهيداً و62108 مصاب جراء القصف المستمر، دون تحرير أي رهينة أو إيرام أي صفقة جديدة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي آخر المستجدات ألمحت إدارة بايدن، إلى أنها بدأت تتطلع إلى بديل عن نتنياهو، ويبدو أن للأخير رأياً آخر، فقد واصل نتنياهو ما قالت عنه تقارير محلية، إنه تحدٍ للرئيس الأميركي جو بايدن، في إطالة أمد الحملة العسكرية على قطاع غزة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وكشف التقرير، الجمعة، أن مقربين من بايدن أوصوه بأن يعلن فقدانه الثقة بنتنياهو، مشددا على أن حالة الإحباط التي يعيش فيها سيد البيت الأبيض من حليفه مازالت موجودة.

كما أكدت المصادر أن صبر الإدارة الأميركية جراء السياسات التي يتبعها نتنياهو بدأ ينفد، خصوصا أن واشنطن كانت طالبته مرارا بحرب أكثر دقة في القطاع وأقل حدة من دون جدوى.

وتابعت أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أنه يعارض قيام دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب، بخلاف الرغبة الأميركية.

أتت هذه الإفادات بعدما شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس في مؤتمر صحافي، على أن من يتحدثون عن اليوم الذي سيعقب نتنياهو، هم في الحقيقة يتحدثون عن إقامة دولة فلسطينية تقودها السلطة، هذا مغزى حديثهم في الحقيقة.. لن يكون اليوم التالي لحكم نتنياهو، إنما اليوم التالي لغالبية مواطني إسرائيل، أي داعمي نتنياهو، أقول للأميركيين، يتعيّن أن يكون لرئيس وزراء إسرائيل القدرة لقول (لا) بما في ذلك لأفضل أصدقائنا، يقول (لا) حين يتوجب الأمر، ويقول (نعم) حين يتسنى ذلك”.

إلى ذلك، تمر العلاقات الأميركية الإسرائيلية هذه الأيام بحالة من الانقسامات والخلافات تصاعدت حدتها مؤخراً في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.

وأكدت التقارير الأخيرة أن هناك شعورا متزايدا داخل البيت الأبيض بأن نتنياهو لا يضع ملف إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على رأس أولوياته، كما أن حالة الإحباط في واشنطن تأتي في ظل إطالة أمد الحرب، ومن حقيقة أن نتنياهو يرفض مناقشة الواقع في قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

جاء ذلك فيما تستمر الخلافات الأميركية الإسرائيلية حول العديد من النقاط الأخرى في ما يتعلق بغزة، من ضمنها محاولة التخفيف من حدة الحرب وتركيزها على قادة ومواقع حماس مع تفادي سقوط المزيد من المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن شكل الحكم في القطاع الفلسطيني المحاصر بعد انتهاء الحرب وغيرها من المسائل.

يذكر أن نتنياهو كان أكد مراراً أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بحكم غزة، كما أكد أن الحرب ستستمر طويلاً وحتى القضاء على حماس، التي شنت في السابع من أكتوبر الماضي هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ما فجر حرباً إسرائيلية عنيفة على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير ثلثي الابنية في غزة، إما بشكل كلي أو جزئي، بينما نزح نحو 80% من سكان القطاع نحو الجنوب.