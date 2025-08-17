الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
حالة طوارئ في إسبانيا.. إغلاق طرق وسكك حديدية بسبب حرائق غاليسيا الكارثية

منذ 11 دقيقة
إخماد حريق - تعبيرية

أعاق ارتفاع درجات الحرارة الجهود الرامية لاحتواء 20 حريق غابات هائلا في أنحاء إسبانيا اليوم الأحد، مما دفع الحكومة إلى نشر 500 جندي إضافي من وحدة الطوارئ العسكرية لدعم عمليات مكافحة الحرائق.

ونشبت عدة حرائق مجتمعة في جاليسيا بشمال غرب إسبانيا لتشكل حريقا هائلا، مما دفع السلطات لإغلاق طرق سريعة ووقف خدمات السكك الحديدية المؤدية إلى المنطقة.

يشهد جنوب أوروبا واحدا من أسوأ مواسم حرائق الغابات منذ عقدين من الزمن فيما تُعد إسبانيا من بين أكثر البلدان تضررا.

وأودت الحرائق في الأسبوع الماضي وحده بحياة ثلاثة أشخاص وأحرقت أكثر من 115 ألف هكتار بينما تكافح البرتغال المجاورة أيضا حرائق واسعة النطاق.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية أن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق اليوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في مؤتمر صحفي في أورينسه، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، “لا تزال هناك بعض الأيام الصعبة في المستقبل. وللأسف، الطقس ليس في صالحنا”.

وأعلن سانتشيث زيادة التعزيزات العسكرية ليصل إجمالي عدد القوات المنتشرة بأنحاء إسبانيا إلى 1900 جندي.

وقالت المديرة العامة لخدمات الطوارئ فرجينيا باركونيس للتلفزيون الإسباني إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء.

تُظهر بيانات وزارة الداخلية أنه تم إلقاء القبض على 27 شخصا فيما خضع 92 آخرين للتحقيق للاشتباه في إضرام حرائق عمدا منذ شهر يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

