حالة من التشاؤم الاوكراني حول المحادثات الجديدة مع روسيا

حالة من التشائم تسيطر على الدولة الاوكرانية قبيل البدء بالمفاوضات الروسية الاوكرانية بالوساطة التركية، بحيث قال مسؤول أوكراني كبير قبل المحادثات، إنه لا يتوقع حدوث انفراجة كبيرة على سبيل إنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.

وقال مستشار وزارة الداخلية فاديم دينيسينكو، الإثنين: “لا أعتقد أنه سيكون هناك أي انفراجة بشأن القضايا الرئيسية”.

وكان المفاوض الأوكراني دافيد أرخاميا قال إن الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، ستعقد في تركيا بين الإثنين والأربعاء.

وفشلت الجولات السابقة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين في تحقيق أي تقدم يذكر، على صعيد وقف الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

والأحد قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان، إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتن في اتصال هاتفي ضرورة وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية في أوكرانيا عقب الغزو الروسي.

وأضاف المكتب في البيان الذي أعقب المكالمة: “أشار أردوغان إلى أهمية وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإحلال السلام وتحسين الظروف الإنسانية في المنطقة”.

وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على أن تكون الجولة المقبلة لمحادثات لجنة السلام بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إن تركيا تدرك مدى الثقة والمسؤولية عندما يتعلق الأمر بعقد المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول.

وأضاف جاويش أوغلو على “تويتر”: “نأمل أن تسفر الاجتماعات عن وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى سلام”.