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حامد كرزاي: حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يعمل مع "طالبان"

24 - ديسمبر - 2021
كرزاي

حامد كرزاي

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قال حامد كرزاي، رئيس أفغانستان بين عامي 2001 و2014، إن “الوقت قد حان لأن يعمل المجتمع الدولي مع حركة طالبان لمنع ملايين الناس من الموت جوعا”.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، قال كرزاي إنه “على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات التي يحتاجها الأفغانيون، ووضع عدم الثقة في طالبان جانبا”، مشيرا إلى أن “الحقيقية الموجود على أرض الواقع هي أن طالبان هي الآن سلطة الأمر الواقع في البلاد”.

وردا على سؤال حول كيف يمكن للعالم أن يدعم مجموعة مسؤولة عن حالات موثقة من الفظائع وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والقتل، قال كرزاي إن “قضية الفظائع جزء مؤسف للغاية من حياتنا.. لكنها ارتكبت من قبل جميع الأطراف”.

وعلى الرغم من مشاركته الأخيرة في المناقشات مع “طالبان”، قال كرزاي إن أيامه في السلطة قد ولت، وأنه “لم تعد لديه رغبة، ولن تكون لديه أبدا رغبة بالعودة إلى الحكم”، مضيفا: “أود أن أعيش هنا كمواطن وأن أفعل كل ما بوسعي من أجل هذا البلد، من أجل أطفال هذا البلد كمواطن، حتى نتمكن من العيش في بلد مسالم ومستقر وكريم”.

    المصدر :
  • CNN عربي

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