حان وقت الحساب.. فيديو لقصف المقاتلات التركية لمواقع الأكراد شمال سوريا

أكدت وزارة الدفاع التركية قيام مقاتلات الجيش التركي بقصف مواقع للقوات الكردية شمال سوريا، وعلقت على تلك العملية بعبارة: “حان وقت الحساب”.

وأرفقت وزارة الدفاع التركية تهديدها بصورة لمقاتلة حربية تقلع لتنفيذ غارة ليلية في موقع لم تحدده.

وكتبت الوزارة في تغريدتها: “حان وقت الحساب! سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة”، في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في إسطنبول قبل أسبوع وأوقعت 6 قتلى، واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجيرها.

ثم نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو للضربات، معلقة: “يتم تدمير أوكار الإرهاب بضربات دقيقة”.

ولم تنشر الوزارة أي تفاصيل عن الغارة التي بدا أنها نفذت ليلا، لكن التغريدات تأتي بعيد إعلان قوات سوريا الديمقراطية أن سلاح الجو التركي أغار على عدد من مواقعها في مدينة كوباني في شمال سوريا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أسفرت الغارات التركية على مواقع عدة في شمال سوريا وشمالها الشرقي ليل السبت، عن مقتل 12 شخصا على الأقل، 6 منهم ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها المقاتلون الأكراد، و6 إلى القوات الحكومية السورية.

وتأتي هذه الغارات بعيد أيام من نفي قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل القوات الكردية عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، أي علاقة لها بالتفجير الذب وقع في إسطنبول في 13 نوفمبر وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81.

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022