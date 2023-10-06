حبوب أوديسا في مرمى المسيّرات الروسيّة.. وضربات مكثّفة تستهدف الجيش الأوكرانيّ

يوم جديد من التصعيد، تشهده جبهات القتال في أوكرانيا، حيث أعلن مدير المركز الصحافي لمجموعة قوات “الغرب” التابعة للجيش الروسي، أن القوات الروسية وجّهت ضربات بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته خسائر في العتاد والأرواح.

وقال، بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” للأنباء: “نفذت أطقم مقاتلات سو-34 سبع ضربات جوية على مواقع انتشار مؤقتة لوحدات الكتيبة السابعة مشاة ووحدات الدفاع الإقليمي في منطقتي نيفسكوي ونوفولوبوفكا على محور كوبيانسك”.

وأضاف أن أطقم مروحيات “كا-52” و”مي-28″، وطائرات هجومية أخرى تابعة لمجموعة قوات “الغرب” نفذت 12 هجومًا على مواقع انتشار أفراد من قوات كييف. كما شنت قاذفات اللهب الروسية هجومًا على منطقة تمركز اللواء الميكانيكي 66 قرب منطقة ماكييفكا.

يأتي ذلك فيما قالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية في بيان، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت البنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا في أوكرانيا، ما أدى إلى إتلاف صومعة حبوب بالقرب من نهر الدانوب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. وأضافت أنّه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من جراء الهجوم.

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو أنها أسقطت 8 مسيّرات أوكرانية في غرب روسيا مساء الخميس، من دون الإشارة إلى أيّ أضرار أو إصابات محتملة، وذلك غداة ضربة روسية دامية استهدفت قرية غروزا الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر “تليغرام”: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 5 طائرات أوكرانية بلا طيار فوق منطقة بيلغورود” المتاخمة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من الليل، قالت الوزارة إن طائرتين أخريين أسقطتا في المنطقة نفسها.

كذلك، أسقطت طائرة ثامنة في منطقة كورسك المتاخمة أيضًا لأوكرانيا، وفق الوزارة. ولم تعط الوزارة حصيلة للأضرار أو لضحايا محتملين.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: “وفقًا لمعطيات أولية، لا يوجد ضحايا”.

فيما أدت غارة روسية الخميس، إلى مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا في قرية غروزا شرقي أوكرانيا، ما أثار استنكارًا غربيًا واسعًا.