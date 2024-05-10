حتى الدبابير في غزة تقاتل.. الجيش الإسرائيلي يعترف بـ 11 إصابة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة مجموعة من الجنود نتيجة تعرضهم لهجوم عش دبابير جنوبي غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور له عبر منصة إكس أن مجموعة من الجنود المتوغلين جنوبي القطاع أصيبوا خلال مصادفتهم عش دبابير.

وأضاف أدرعي أنه ونتيجة ذلك، تعرض 11 مقاتلاً للسعة وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وحالتهم طفيفة، في حين نُقل مقاتل آخر تابع لجيش الدفاع للمستشفى وحالته متوسطة. وتم إبلاغ عائلات المقاتلين.

من ناحية أخرى، قالت كتائب عز الدين القسام، إنها نصبت كمينا لدبابات إسرائيلية قرب مسجد شرق المدينة مما يشير إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت عدة كيلومترات من الشرق إلى مشارف منطقة البنايات.

وانهارت محادثات وقف إطلاق النار أمس الخميس دون التوصل إلى اتفاق لوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن الذين احتُجزوا خلال هجوم شنه مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت حماس إنها وافقت في مطلع الأسبوع على مقترح طرحه وسطاء من مصر وقطر وقبلته إسرائيل في السابق. لكن إسرائيل قالت إن مقترح حماس يتضمن بنودا لا يمكن قبولها.