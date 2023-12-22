الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حجم الحُفر يُثبِت.. جيش الاحتلال قصف غزة بقنابل ضخمة تزن 2000 رطل

منذ 21 دقيقة
من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)

من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)

A A A
طباعة المقال

بعدما وُصفت الحرب على غزة بأنها الأعنف عبر التاريخ من قبل عدد من الخبراء، بيّنت صور التقطتها الأقمار الصناعية وحجم الحفر في القطاع المحاصر والمدمر، استعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي لقنابل ضخمة تزن 2000 رطل.

فخلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب التي فجرت في السابع من أكتوبر الماضي، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل روتيني إحدى أكبر قنابلها وأكثرها تدميرًا في المناطق التي صنفتها آمنة للمدنيين، وفقًا لتحليل أدلة مرئية أجرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وبينما يستخدم العديد من الجيوش الغربية قنابل بهذا الحجم، أكد العديد من خبراء الذخائر أن القوات الأميركية على سبيل المثال لم تعد تسقطها أبدًا في المناطق المكتظة بالسكان.

وبيّن مسح لصور الأقمار الصناعية في جنوب غزة، برنامج ذكاء اصطناعي حجم الحفر الناتجة عن القنابل، إذ بلغ عرضها حوالي 40 قدمًا أو أكثر.

فيما أوضح الخبراء أن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل فقط تترك حفرًا بهذا الحجم في تربة غزة الرملية الخفيفة.

إلى ذلك، تبين وجود 208 حفر بحسب ما كشفته صور الأقمار الصناعية ولقطات الطائرات بدون طيار.

لكن من المحتمل أن يكون هناك العديد من الحفر في أماكن أخرى لم تصور، نظرًا لمحدودية عمل الأقمار الصناعية.

وتثبت تلك النتائج أن القنابل الضخمة التي تستخدمها إسرائيل تشكل تهديدًا واسع النطاق للمدنيين الذين يبحثون عن الأمان في جنوب غزة.

آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

في المقابل، رد متحدث عسكري إسرائيلي على مسألة القنابل هذه، قائلا “إن أولوية بلاده تدمير حماس، على أن يتم لاحقًا التحقيق في تلك المسائل”.

كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي “يتخذ الاحتياطات الممكنة من أجل خفض الأضرار التي تلحق بالمدنيين”، وفق قوله.

علما أن مسؤولين أميركيين كانوا شددوا سابقًا على وجوب أن تبذل “إسرائيل” جهدًا أكبر من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

يشار إلى أن البنتاغون كان زاد مؤخرًا شحناته لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القنابل الصغيرة التي يعتبرها أكثر ملاءمة للبيئات الحضرية مثل غزة.

غير أن واشنطن أرسلت منذ أكتوبر الماضي أيضًا أكثر من 5000 ذخيرة من طراز MK-84 – وهي نوع من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل.

وسقط حتى الآن في غزة أكثر من 20 ألف شهيد بينهم 8000 طفل، فيما نزح مئات الآلاف من شمال القطاع نحو الجنوب.

    المزيد من أخبار العالم

    السلطة الفلسطينية
    غزة تحت النار
    بـ 118 مليون يورو.. حزمة مساعدات أوروبيّة للسلطة الفلسطينية
    جندي يدخل إلى فتحة نفق تحت مستشفى الشفاء بحسب زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي- فرانس برس
    غزة تحت النار
    تقرير أميركي يُشكّك بمزاعم إسرائيل: لا دليل على استخدام "حماس" لأنفاق مستشفى الشفاء
    علم روسيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الكرملين: روسيا تُعدّ تحسينات لإدخالها على نظام الهجرة

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
    كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
    غزة تحت النار
    فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
    عناصر القسام مع الرهينة المفرج عنه "روني كريفوي"
    غزة تحت النار
    تفاصيل مسربة عن عرض نتنياهو بشأن هدنة مؤقتة في غزة.. وحماس ترفض!