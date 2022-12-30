حدادٌ رسميّ على "الجوهرة السوداء" في البرازيل

أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، الحداد الرسمي لثلاثة أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

جاء في المرسوم أن “الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد (…) في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه” إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عامًا”.

هذا وتوفي بيليه في مستشفى ألبرت أنشتاين في ساو باولو، حيث كان يعالج من مرض السرطان منذ شهر.

كان بيليه قد تم تشخيصه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى اليوم.

ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر “الجوهرة السوداء” اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

واختير بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.