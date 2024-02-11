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حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟

منذ 12 ثانية
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة

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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي “يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا، ونحن نتابعه”.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات.

ولفتت وفق معلومات أولية أن حدثا أمنيا خطيرا تعرض له الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس.

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات.

وكانت كتائب القسام  قد أعلنت في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع أدى إلى مقتل أسيرين إسرائيليين، وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.

وفي حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “عدم دخول رفح سيؤدي إلى خسارة الحرب والإبقاء على حماس”، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن -في اتصال هاتفي مع نتنياهو- أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي لها أن تستمر من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ.

    المصدر :
  • رويترز

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