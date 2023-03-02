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"حديث عابر" بين بلينكن ولافروف خلال قمة العشرين

منذ 10 ثواني

بلينكن ولافروف

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ذكرت وكالات أنباء روسية (الخميس 2-3-2023) نقلا عن وزارة الخارجية الروسية (الخميس 2-3-2023) أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تحدثا “بشكل عابر” خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنهما لم يعقدا مفاوضات أو اجتماعا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن الوزيرين تحدثا لمدة لا تتجاوز عشر دقائق على هامش المؤتمر.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجه اتهامات لموسكو في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقمع المعارضين في الداخل ودعا محققي الأمم المتحدة إلى مواصلة توثيق ما قيل عن الانتهاكات الروسية في الحرب الأوكرانية.

ووصف بلينكن حملة القمع التي تستهدف المجتمع المدني في روسيا بأنها “تكميم ممنهج” وحث أيضا المحققين المعينين من الأمم المتحدة على مواصلة توثيق انتهاكات موسكو في أوكرانيا لتوفير “سجل محايد لما يحدث، وقاعدة ارتكاز للجهود المحلية والدولية لمحاسبة الجناة”.

    المصدر :
  • رويترز

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