“حذّرنا العراق مراراً”.. الحكومة الإيرانية تُبرر قصف أربيل

بررت الحكومة الإيرانية اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف مناطق في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، معتبرة أنها حذرت السلطات العراقية مرارا من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات ضدناظ”، بحسب ما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الاثنين.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان الحرس الثوري مسؤوليته عن هجوم بصواريخ باليستية على مدينة أربيل في شمال العراق.

فقد أعلن أمس الأحد في بيان أنه استهدف ما وصفه بـ “المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي” الليلة الماضية، بصواريخ قوية ودقيقة تابعة لقواته.

كما حذر من أن تكرار استهدافه من قبل “الصهاينة” سيواجه بردود قاسية ومدمرة، في إشارة إلى أي غارات إسرائيلية جديدة قد تستهدف عناصره في سوريا أو غيرها، متعهدا بالرد عليها بحسم.

“عمل جبان”

فيما دان مجلس وزراء إقليم كردستان، الهجوم الصاروخي، واصفا إياه بالجبان، مؤكدا أن التذرع بوجود قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية عار من الصحة.

كما شدد على أن “الموقع المستهدف مدني، معتبرا أن التبرير الذي سيق لقصفه يهدف إلى إخفاء دوافع تلك الجريمة الشنيعة الكاذبة”.

12 صاروخاً باليستياً

يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان كان أوضح أن الهجوم نفذ بـ”12 صاروخاً باليستياً” أطلقت “من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق”.