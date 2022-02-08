حرائق إيران الغامضة تتكرر.. حريق هائل يلتهم 7 سفن

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن حريقاً شب في ميناء عسلوية جنوبي البلاد، وتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة.

اندلع حريق هائل في ميناء عسلوية بجنوب إيران، فجر اليوم الثلاثاء، والتهمت النيران 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.

وفي تصريحات لوكالة “تسنيم”، قال علي رحماني، نائب محافظ عسلوية، إن “الحريق وقع في الساعة 3:17 من صباح اليوم، وبدأت عملية الإطفاء على الفور”، لافتا إلى أنه “تم إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى الرصيف البحري، وبعد 4 ساعات من الجهد تم احتواء الحريق وإخماده”.

وأشار إلى أن العمق الضحل للرصيف شكل مشكلة كبيرة لهم بعملية الإخماد، وأوضح قائلا: “هذا جعل من المستحيل على سفينة الإطفاء، التابعة لإدارة الموانئ والبحرية، المشاركة في السيطرة على الحريق”، لافتا إلى أن “لسفينة الإطفاء دورا مهما في السيطرة على الحريق في الأرصفة ، لكن يجب ألا يقل عمق البحر عن 7 أمتار”.

وأكد وكيل محافظ عسلوية للشؤون المدنية والتخطيط أنه لم يصب أحد بجروح في الحريق، وأضاف: “للأسف ، احترقت 7 سفن تجارية وسفن شحن بنسبة 100٪ في هذا الحريق”.

وتمت الإشارة إلى أن الرياح تسببت بانتشار الحريق، وأن السبب الرئيس وراء الحريق ما زال لم يتضح، كما أن السلطات تعمل على تحديد الخسائر بصورة دقيقة.

🎥 ۷ لنج باری در #عسلویه طعمه حریق شدند فرماندار شهرستان عسلویه: میزان برآورد خسارت اکنون حدود ۵۰ میلیارد تومان است اما نیاز به کارشناسی داردhttps://t.co/z0UhHMDKoj pic.twitter.com/2WziLx692y — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 8, 2022

وكانت إيران شهدت في الأشهر الماضية موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.