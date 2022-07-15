حرائق الغابات تجتاح أوروبا وسط موجة حارة بالغة الارتفاع

أجلت السلطات في دول أوروبية الجمعة المزيد من السكان عن منازلهم مع نشوب حرائق غابات في فرنسا وإسبانيا والبرتغال كما أصدر مسؤولون في أوروبا تحذيرات صحية من موجة حارة في الأيام المقبلة.

ومنذ يوم الثلاثاء، تكافح فرق إطفاء تضم أكثر من ألف فرد ومدعومة بطائرات تقذف المياه للسيطرة على الحرائق في جنوب غرب فرنسا التي أججتها الحرارة الشديدة والظروف المهيئة لنشوب الحرائق والرياح القوية.

وبينما تراجعت قليلا درجات الحرارة في البرتغال، إلا أن من المتوقع أن تفوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق ووضعت السلطات خمس مناطق تحت التحذير من الدرجة الحمراء ويكافح أكثر من ألف رجل إطفاء ما يصل إلى 17 حريقا في الغابات.

وفي إسبانيا، قالت وزارة البيئة إنها تساعد في مكافحة 17 حريقا في الغابات في أنحاء البلاد.

كما تسببت أسوأ موجة جفاف منذ ما يزيد عن 70 عاما في انخفاض حاد بمنسوب مياه أطول نهر في إيطاليا وهو نهر بو. وأعلنت إيطاليا حالة الطوارئ على طول النهر الذي يدعم نحو ثلث الإنتاج الزراعي فيها بعد أن شهدت أشد درجات حرارة في يوليو تموز منذ عام 1800 ومع توقع ارتفاع أكثر في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد البريطانية أول تحذير من الدرجة الحمراء من “الحرارة بالغة الارتفاع” لأجزاء من إنجلترا ليومي الاثنين والثلاثاء.