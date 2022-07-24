حرائق الغابات تدمر منازل وغابات باليونان.. والموجة الحارة تمتد لشرق أوروبا

يكافح رجال الإطفاء باليونان اليوم الأحد حرائق غابات في جزيرة ليسبوس لليوم الثاني وكذلك حرائق جديدة في بيلوبونيز بغرب البلاد إضافة إلى شمالها، مما أدى إلى إخلاء مناطق سكنية مجاورة مع اجتياح الموجة الحارة للمنطقة.

وشب حريق في غابات جبلية على جزيرة ليسبوس في بحر إيجه بالقرب من تركيا يوم السبت، مما أدى إلى تدمير ممتلكات في منتجع فاتيرا الساحلي، ولا يزال مستعرا الأمر الذي أدى لإخلاء قريتين أخريين هما فريسا وستافروس.

وفي البر الرئيسي لليونان، هدد حريق غابات جديد المنازل في كريستينا في بيلوبونيز غرب البلاد، مما أجبر سكان قرية جريلوس على إخلائها.

وقال أناستاسيوس كارناروس عضو المجلس البلدي بكريستينا لقناة تلفزيون محلية “النيران طوقت كريستينا وهناك تقارير عن تدمير منازل ونحن بحاجة للمساعدة”.

ووصلت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من اليونان اليوم الأحد مع امتداد الموجة الحارة التي ضربت مناطق أخرى من أوروبا شرقا ومن المتوقع أن تستمر معظم الأسبوع الجاري بحسب خبراء الأرصاد الجوية.